Abiy Ahmed’in davetiyle gerçekleşen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı konvoyunun şehir merkezinden geçişi sırasında kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Paylaşımlarda, Addis Ababa’nın geniş ve düzenli bulvarları, planlı şehir dokusu ve modern mimarisi öne çıktı.

Şehircilik Vurgusu Gündem Oldu

Sosyal medya kullanıcıları, özellikle başkentin geniş şeritli yolları, peyzaj düzenlemeleri ve sade mimari anlayışına dikkat çekti. Görsel kirlilikten uzak cadde düzeni ve trafik akışındaki disiplin, birçok ülkeden kullanıcı tarafından kendi şehirleriyle kıyaslandı.

Bazı paylaşımlarda Addis Ababa için “Afrika’nın yükselen şehir modeli” ve “ezber bozan başkent” yorumları yapılırken, planlı kentleşme vurgusu ön plana çıktı.

Modern Yüzüyle Addis Ababa

Konvoy geçişi sırasında kaydedilen görüntülerde, devasa tabela yoğunluğunun bulunmaması, düzenli yol çizgileri, geniş refüj alanları ve modern kamu binaları dikkat çekti. Kentin estetik bütünlüğü ve temiz görünümü, sosyal medya platformlarında binlerce yorum aldı.

Uzmanlara göre, son yıllarda artan altyapı yatırımları ve planlı büyüme politikaları, Addis Ababa’nın şehircilik standartlarını belirgin şekilde yükseltti. Erdoğan’ın ziyareti ise bu dönüşümün küresel ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağladı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik temaslar sürerken, başkentin modern şehir profili uluslararası kamuoyunda ayrı bir gündem başlığı oluşturdu.