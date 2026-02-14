Özel günlerin esnaf açısından umut kapısı olduğuna dikkat çeken Palandöken, dini bayramlar ile Anneler Günü ve Babalar Günü’nün ardından Sevgililer Günü’nün de ticari hareketlilik oluşturduğunu ifade etti. Palandöken, “Sevgiyi çoğaltmak için yapılacak alışverişler esnafın yüzünü güldürüyor. Fiyatlar bir miktar yükselse de vatandaşlar bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre tercih yapıyor. Çiçek olur, pasta olur; sevdiklerinizin ihtiyaçlarını en iyi siz bilirsiniz. Bu özel gün unutulmamalı” dedi.

Çiçekçiden kuyumcuya yoğunluk

Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerden kuyumculara, bijutericilerden giyim mağazalarına kadar pek çok sektörde hareketlilik başladığını belirten Palandöken, esnafın vatandaşların taleplerine cevap vermeye hazır olduğunu vurguladı.

“Her bütçeye ve zevke uygun hediye mevcut” diyen Palandöken, “Sarraftan, kuyumcudan ya da bijuteriden alınacak bir hediye, imkanlar ölçüsünde tercih edilecek bir ürün sevdiklerinizi mutlu eder. Her yıl fiyat artışlarına rağmen ciro artışı yüzde 35-40 seviyelerinde gerçekleşiyor. Özel günler esnafımız için olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı.

“Sevgiyle yapılan alışveriş ekonomiye güç katar”

Sevdiklerle geçirilen özel günlerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirten Palandöken, alışverişin de ekonomiye katkı sunduğunu söyledi.

“Sevdiklerinizle birlikte olacağınız bu önemli günde onların gözlerinin içinin pırıldaması sizlere mutluluk verecek. Tüm sektörlerdeki esnafımız çiftleri bekliyor. Sevgiyle yapılan alışveriş ekonomiye güç katar. 14 Şubat’ın tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.