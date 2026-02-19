VLE, limuzin benzeri güvenlik, sürüş ve yol tutuşu ile MPV tarzı çok yönlülüğü bir araya getirerek iki dünyanın en iyi özelliklerini birleştiriyor. VLE, globalde sekiz koltuğa kadar genişletme ve iç mekandaki yenilikçi özellikleriyle alan kavramını yeniden tanımlıyor. VLE portföyü, aileler ve aktif bir yaşam süren müşteriler için esnek kullanım sunan araçlardan lüks transfer araçlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılacak.

VLE, kapsamlı güvenlik ve yardım sistemlerini de standart olarak sunuyor. 1 VLE, arka aks yönlendirme sistemi ve bunun ön aksta sağladığı daha doğrudan dönme oranı sayesinde dikkat çekici şekilde çevik ve dengeli.

Arka aksın dönüş açısının 7° olması kaldırımdan kaldırıma dönüş çapını 10,9 metreye2 düşürüyor. Bu da VLE'ye yeni Mercedes-Benz CLA ile karşılaştırılabilir bir dönüş çapı sağlıyor. Ayrıca, daha doğrudan dönme oranı sayesinde sürücü, tam bir dönüş yapmak için direksiyon simidini daha az çeviriyor.

VLE’de, 115 kWh kullanılabilir enerji içeriğine sahip batarya bulunuyor.