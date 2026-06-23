Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında, Lalapaşa Mahallesi sakinleri ile Terminal Semti'nde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşların talepleri doğrultusunda yerinde incelemeler yapıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti belediyeciliğinin gönüllere dokunan hizmet anlayışıyla vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Program kapsamında Lalapaşa Mahallesi sakinleriyle Terminal Semti'nde bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve ekibi, ilçede tamamlanan çalışmaları ve planlanan yeni projeleri paylaştı. Başkan Uçar; hemşehrilerin talep, öneri ve şikayetlerinin doğrudan dinlendiği toplantıda, sorunların çözümü için yerinde teknik incelemeler ve karşılıklı istişareler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Geniş bir katılımın sağlandığı buluşmaya; AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı ve Yakutiye İlçe Koordinatörü Ertuğrul Karahan, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Dinçer Yavuz, Yakutiye Kadın Kolları Başkanı Nevin Çubukci, Lalapaşa Mahalle Muhtarı Recai Arabacı, ilçe başkan yardımcıları ve belediye birim amirleri katıldı.

Başkan Uçar, gerçekleştirilen istişare toplantısının Yakutiye ilçesine ve tüm mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.