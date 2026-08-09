Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İspir ve Pazaryolu ilçelerinde piknik şölenlerine katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, İspir ve Pazaryolu ilçelerindeki programlarla ilgili yaptığı paylaşımlarda, 'İspir ilçemizin Cibali Mahallesinde düzenlenen Geleneksel Piknik Şöleni'ne katıldık. Pazaryolu'nda hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, mahallelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. İlçemizin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hizmetlerimizle ilgili güzel temennilerde bulunan, bizlere yeni fikirler sunan hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Yine Pazaryolu'nda Karakoç Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kıymetli vatandaşımızla hasbihal ettik. İrfan ve izzet sahibi kıymetli hemşehrilerimle aramızdaki bu sevgi bağı bambaşka. Samimi ilgileri ve muhabbetleri dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İspir'de Yeşilyurt Mahalle'mizde de düzenlenen Geleneksel Piknik Şöleni'ne katıldık. İspir'in yiğit evlatlarının bir araya gelerek kültürünü, geleneklerini yaşatması; memlekete olan bağlılıklarını her fırsatta göstermeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Birliğimiz daim, muhabbetimiz baki olsun' dedi.