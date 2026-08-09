AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 'Vefa Programı' düzenledi.

İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşmalarıyla teşkilat mensuplarına plaket takdim edildi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, konuşmasın tüm dava arkadaşlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederken, 2001'de başlayan serüvenin, 25. yılını tamamladığını vurgulayarak, 'Çeyrek asırdır milletimize, ülkemize hizmet eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın safında yer alan dava erlerini saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bana da 2001 yılındaki parti kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmeyi Rabbim nasip etti. Allah'a hamd ediyorum. Erzurum, bugüne kadar davasının arkasında durmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durmuş, Türkiye derecelerini hep göğüslemiştir. Tüm dava arkadaşlarımızın emeği vardır. Önceki yönetim ve mevcut yönetimlerle hiçbir ayrım olmaksızın herkes partisine ve davasına sahip çıkmış ve bugüne kadar en iyi şekilde temsil etmiştir' dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de yaptığı konuşmada, 'Emek veren, ter döken, gayret gösteren çocuklarından fedakarlık göstererek bu harekete destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. AK Parti'mizin çeyrek asrında Cumhur İttifakımız adeta harcın ve liyakatin burcudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, 25 yıldır milletimize hizmet noktasında taviz vermeden çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Merhum fikir insanı ve büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bizim Şarkımız' isimli şiirinde dediği gibi; Kırılır da bir gün tüm dişliler, Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Bu vesileyle bu güzel buluşmayı düzenleyen AK Parti Erzurum İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu kardeşime teşekkür ediyorum. ' diye konuştu.

Programda daha sonra AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir ve Teşkilat Koordinatörü Ahmet Tan, parti mensuplarına hitaben birer konuşma yaptı.