Malatya'nın Darende ilçesinde tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilen Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

Darende Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenen Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin açılış törenine ilçe protokolü, vatandaşlar ve esnaflar katıldı. Açılışta konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yüzyıllardır ilçenin ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan bedesteni yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek ilçeye kazandırıldığını belirten Bozkurt, bedestenin kadın girişimcilerin üretim ve emekleriyle yeniden canlanacağını ifade etti. Bozkurt, 'Bu kıymetli eser, Darende'nin turizmine, ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

Darende'nin birlik ve beraberlik ruhuyla her geçen gün daha da güçlendiğini kaydeden Bozkurt, ortak değerlere sahip çıkarak ilçeyi geleceğe taşımaya devam edeceklerini vurguladı. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Bozkurt, geçmişten emanet alınan değerleri yaşatırken geleceğe yön verecek projeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bozkurt, restorasyonu tamamlanan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin ilçe halkına ve esnafa hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.