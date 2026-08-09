Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Kayhan Saraç güven tazeledi.

Divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, raporların okunup oylanmasıyla devam etti. Kongreye katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı konuşmada; 'Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonraki duruşu ve sonrasındaki çözüm sürecinde kıvılcımı çakması, cumhurbaşkanımızın arkasında durmasıyla ülkemizin çok güzel günlere geleceğimize inancım tamdır. Ayrıca Van'da görev yapmış birisi olarak, terörle burun buruna vazife etmiş birisi olarak da Terörsüz Türkiye vurgusunun ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi gözlemlemiş bir kardeşiniz olarak hakikaten heyecanlanıyorum' dedi.

'Tüm ilçe teşkilatlarımla gurur duyuyorum'

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise teşkilatlarla gurur duyduğunu ifade ederek; 'Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum, daha önceki kongrelerimizde de bunu dile getirmiştim. 15. kongre demek, 15. Olağan Kongre demek, kongrelerin üç yılda bir yenilendiğini düşündüğümüzde, 45 yıla tekabül eder. 45 yıldır aktif bir şekilde siyasetin içerisindeyiz ki partimizin kuruluşuna baktığımızda 57. yaştayız. Ama bu 57 yılın 12 yılı, işte darbelerle, düğümlerle, zindanlarla, siyasi yasaklarla bizlerden çalınmıştır. Ama nihayetinde bakıyorsunuz ki üzerinden koca bir 12 Eylül darbesi geçmiş bir parti var ortada ama sonrasında 45 yıldır sahada ve hala diri, hala böyle salonları doldurabiliyor, hala böyle coşkulu bir şekilde kongrelerini gerçekleştirebiliyor. Bu büyük bir inanmışlığın, büyük bir azmin sonucu. Biz bu azmi Kayseri teşkilatları olarak, ilçe teşkilatlarımızla görüyoruz. Ben tüm ilçe teşkilatlarımla gurur duyduğumu buradan belirtmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah yokluklarınızı göstermesin' şeklinde konuştu.

'Türkiye Cumhuriyeti sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiştir'

Cumhur İttifakı'nın çalışmaları neticesinde Türkiye'nin dünyada sözü geçen bir ülke haline geldiğini dile getiren Başkan Kalın; 'Ülkemiz ve dünya konjonktürü çok farklı bir noktada ve bu konjonktürün içerisinde Türkiye Cumhur İttifakı adıyla yol almaktadır. Cumhur İttifakı neticesinde 2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ortaya çıkan, vuku bulan ve isim babası muhterem genel başkanımız Devlet Bahçeli olan Cumhur İttifakı'yla, Cumhur İttifakı'nın çalışmaları neticesinde biz bugün rahmetli Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey'in hayallerini gerçekleştiriyoruz MHP olarak. Onun gösterdiği hedeflere adım adım ilerliyoruz. Bırakın bölgeyi, artık dünyada sözü dinlenen bir ülke konumundayız. Dünyanın neresinde bir şey olursa olsun, hangi siyasi kırılmalar yaşanırsa yaşansın, eğer o siyasi kırılmaları yaşayanlar 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ne diyecek?' diye bakıyorsa Türkiye Cumhuriyeti müreffeh, vefalı ve sözü geçen bir ülke konumuna gelmiş demektir kıymetli ülküdaşlarım. Ben bunu çok kıymetli buluyorum' ifadelerini kullandı. Başkan Kalın konuşmasını şöyle sürdürdü; 'İçerisinde bulunduğumuz süreçte milletvekillerimizin halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyor olmasının bir sebebi de liderimizin ortaya koyduğu ve geliştirdiği strateji neticesinde terörün kökünün bu topraklarda kurutulması için bir yasama faaliyeti var. Bu konuda bizler zaten biliyoruz, liderimizi tanıyoruz, anlıyoruz. Bu zamana kadar her seferinde söylüyoruz, liderimiz bizi hiç yanıltmadı, hiç mahcup etmedi, başımızı hiç öne eğdirmedi. Bundan sonra da eğdirmeyeceğini biliyoruz. Bunu bizler biliyoruz ama vatandaşımıza ulaşması lazım. Liderin almış olduğu ne kadar risk varsa, her bir ülkücünün o riski paylaşması kendi boynunun borcudur.'

Yapılan kongre sonunda mevcut başkan Kayhan Saraç, yeniden başkanlığa seçildi.