Van İnsan Hakları Derneğince gerçekleştirilen bir toplantıda LGBT bayrağı ve sembollerinin kullanılmasına Diyarbakır'dan tepki geldi.

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Kayapınar Tügva Başkanı İrfan Tarhan, Terörsüz Türkiye Platformu İl Temsilcisi Hasan Doğan, Emniyet Teşkilatı Sendikası Anadolu 2. Nolu Şube Başkanı Yılmaz Doğan, STK'lar ve çok sayıda vatandaş Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde Cuma namazı sonrası bir araya gelerek bu duruma tepki gösterdi.

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, herhangi bir insanı hedef göstermek, kimsenin özel hayatına müdahale etmek veya birilerini ötekileştirmek için toplanmadıklarını söyledi. Kaymaz, 'Bugün burada ailemizi, çocuklarımızı, değerlerimizi ve gelecek nesillerimizi ilgilendiren çok önemli bir meselede sözümüzü söylemek için bulunuyoruz. Çünkü artık görüyoruz ki mesele yalnızca bir bayrak, bir sembol veya tek bir toplantıdan ibaret değildir. Van İnsan Hakları Derneği tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda LGBT bayrağı ve sembollerinin kullanılması, bu konudaki kaygılarımızı bir kez daha gündeme getirmiştir. İnsan haklarını savunmak elbette değerlidir. İnsan onuruna sahip çıkmak, hiç kimsenin haksızlığa ve ayrımcılığa uğramamasını istemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Ancak insan haklarını savunmak başka; LGBT sembollerini ve söylemlerini sürekli biçimde toplumsal alanın merkezine taşıyarak belirli bir hayat ve cinsiyet anlayışını normalleştirmeye çalışmak başkadır. Bizim itirazımız insanlara değil, dayatmaya yöneliktir' dedi.

Bu meselenin iktidar muhalefet meselesi olmadığını dile getiren Kaymaz, 'Bu mesele iktidar-muhalefet meselesi değildir. Bu mesele herhangi bir siyasi partinin meselesi de değildir. Bu mesele çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin meselesidir. Özgürlük kavramı da tek taraflı yorumlanamaz. Birilerinin kendi düşüncesini, sembolünü ve dünya görüşünü ifade etme hakkı varsa; bizim de aileyi, anne ve babalığı, kadın ve erkek kimliğini ve kendi inanç ve medeniyet değerlerimizi savunma hakkımız vardır. Kimse bizden kendi değerlerimiz konusunda susmamızı beklemesin. Susmayacağız. Kim duyarsız kalırsa kalsın, kim görmezden gelirse gelsin, kim konuşmaktan çekinirse çekinsin; aile kurumunu ve gelecek nesillerimizi ilgilendiren meselelerde düşüncelerimizi açıkça söylemeye devam edeceğiz. LGBT sembol ve söylemleri üzerinden toplumun aile ve cinsiyet anlayışını dönüştürmeye yönelik gördüğümüz ideolojik dayatmalara karşı demokratik ve hukuki zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak altını özellikle çiziyorum: Bizim mücadelemiz herhangi bir insanı aşağılamanın, hakaret etmenin veya hedef gösterme mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz kendi değerlerimizi yaşatma mücadelesidir. Ailemizi koruma mücadelesidir. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün sessiz kaldığımız meselelerin yarın çocuklarımızın karşısına nasıl çıkacağını bilemeyiz' diye konuştu.