KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerini anma töreninde, 'Burada yatan her bir şehidimiz, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesidir' dedi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamların uluslararası platformlarda görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa-Sandallar Şehitliği ile Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerine katıldı. Anıtlara çelenk sundu, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erhürman, Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, katliamın 52'nci yıl dönümünde Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da hayatını kaybeden şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti. 52 yıl önce söz konusu köylerde yaşayan savunmasız insanların, kadınların, çocukların, yaşlıların ve gençlerin hayatlarını kaybettiğini belirten Erhürman, en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı 95 yaşında olan 126 kişinin katledildiğini söyledi. Erhürman, 'Burada yatan her bir şehidimiz, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesidir' dedi. Hedeflerinin bu topraklarda bir daha benzer acıların yaşanmaması olduğunu ifade eden Erhürman, en önemli ortak paydanın çocuklara güvenli ve huzurlu bir gelecek bırakmak olduğunu kaydetti. Önceki nesillerin bu topraklardaki varlığı canlarını feda ederek koruduğunu belirten Erhürman, çocuklara, torunlara ve gelecek nesillere daha güvenli ve huzurlu bir gelecek bırakabilmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

'Katliamların görmezden gelinmesi asla kabul edilemez'

Kıbrıs'ın yakın tarihine nasıl bakılması gerektiği konusunda açık ve samimi olunması gerektiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamların, köylerde kadınların, çocukların ve yaşlıların öldürülmesinin uluslararası platformlarda siyasi ve diplomatik girişimlerle görmezden gelinmesinin ve görünmez kılınmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da 126 savunmasız insanın katledildiğini hatırlatan Erhürman, 'Buradaki insanların ne siyaseti ne de silahı vardı. Burada medeniyet, insanlık ayaklar altına alındı. Burada insanlığın vicdanı unutulmaz, unutturulamaz bir yara aldı' ifadelerini kullandı. Erhürman, uluslararası toplumda Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da masum insanları katledenlerle ilgili tek bir söz dahi duyulmamasının ve tarihte böyle bir olay yokmuş gibi davranılmasının, samimiyetin yanı sıra insanlığı da sorgulattığını söyledi.

'Eşitliğimizden, güvenliğimizden ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz'

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca ağır bedeller ödediğini ifade eden Erhürman, 1878'den bu yana Ada'daki varlığını, kimliğini, özgürlüğünü ve geleceğini korumak için büyük mücadeleler verdiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişelerinin geçmişte yaşananların ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erhürman, 'Eşitliğimizden, güvenliğimizden ve bu adadaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Şehitlerin hatırasına ve gelecek kuşakların güvenliğine sahip çıkacaklarını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neden ve hangi şartlarda verildiğini unutturmayacaklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının mücadelesini her platformda kararlılıkla savunacaklarını söyleyen Erhürman, mücadelelerinin bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve onurlu bir yaşam sürmesi için olduğunu belirtti. Erhürman, 'Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için daha çok çalışacağız. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır' dedi. Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da hayatını kaybedenler başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Erhürman, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

'Bu kıraç, çocukların çığlıklarıyla inliyordu'

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının sonunda törende daha önce dile getirilen bir cümleye dikkat çekerek, 'Birçok söz söyledik, ben de birçok cümle kurdum. Ama ilk konuşmada kullanılan cümlenin herkesin kulağına küpe olmasını istiyorum. O cümle beynimde çakılı kaldı' dedi. Erhürman, söz konusu cümleyi, 'Bu saatlerde, bu kıraç, çocukların çığlıklarıyla inliyordu' şeklinde aktardı ve '16 günlük bebek' ifadelerini kullandı.