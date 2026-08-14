Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına dahil olduğuna inandıklarını ve konu hakkında ABD yönetiminden açıklama talep ettiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Lavrov, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına dahil olduğuna inandıklarını ve konuyu ABD yönetimine ilettiklerini açıkladı. ABD'nin söz konusu desteğinin istihbarat sağlanmasını da içerdiğini belirten Lavrov, 'ABD'nin, Rusya topraklarının derinliklerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde çok daha fazla rol oynadığı gerçeği de dahil olmak üzere çeşitli konularda açıklama talep eden bir dizi soru ilettik. Yanıt bekliyoruz' ifadelerini kullandı. ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir yıl önceki zirvede ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın ABD'nin barış önerilerini desteklemeye hazır olduğunu söylediğini aktardı. Lavrov, Putin'in Trump'a, 'Donald, bize öneriler gönderdin ve bunlar üzerine düşündüm. Uzlaşma gerektiren konular var. Ancak önerilerini bana gönderdiğin şekliyle kabul ediyorum' dediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise daha önce yaptığı bir açıklamada, zirvede herhangi bir anlaşmaya varıldığını reddetmiş ve böyle bir anlaşma yapılmış olsaydı savaşın şu anda sona ermiş olacağını söylemişti.

'Mesele, beraberlerinde ne getirecekleri'

Lavrov, Putin'in Trump'ın Ukrayna konusunda görevlendireceği temsilcileri yeniden Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, 'Mesele, beraberlerinde ne getirecekleri' dedi.

Lavrov ayrıca Moskova'nın, Ukrayna ordusuna yönelik Batı ülkelerinin sağladığı tedariki yok etme çabalarını yoğunlaştıracağını söyledi. Lavrov, 'Batı'dan Kiev'in savaş makinesini besleyen her şeyi ortadan kaldırmak için yöntemlerimizi çok daha sert hale getireceğiz. Bunu zaten yapıyoruz' dedi.