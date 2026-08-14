Batman'ın çeşitli noktalarına, 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek amacıyla Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankartlar asılarak teşekkür edildi.

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Seydaoğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek vermek amacıyla kentin farklı noktalarına Türkçe ve Kürtçe pankartlar astıklarını belirtti. Seydaoğlu, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu kararlı duruşun bir neticesi olan 'Terörsüz Türkiye' hedefinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi ifade etmek amacıyla Batman'ın farklı noktalarına brandalar astık. Türkçe ve Kürtçe hazırladığımız brandaları şehrin çeşitli noktalarına yerleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz nettir. Türkiye artık terörle değil, kardeşlikle anılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Batman ilimizde de 'Terörsüz Türkiye' hedefine olan inancımız tamdır ve nettir. Batman halkımıza ve bu ateşe su döktüğünden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.