AK Parti İzmir İl Başkanlığı, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenecek programa katılmak üzere 100 otobüsle 5 bin teşkilat mensubunu Ankara'ya uğurladı. İl Başkanı Bilal Saygılı, '25 yıllık hikayemiz, milletimizle el ele yazılmış büyük bir başarı ve hizmet hikayesidir' dedi.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlama programları kapsamında, İzmir teşkilatı da Ankara'ya çıkarma yaptı. İzmir'in 30 ilçesinden teşkilat mensupları, 100 otobüsle Ankara'ya hareket etti. Yaklaşık 5 bin teşkilat mensubu, başkentte gerçekleştirilecek 25'inci yıl programında yer alacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı açıklamada, ''AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak, partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamak üzere Ankara'ya yola çıktık. İzmir'imizin dört bir yanından gelen 100 otobüs ve 5 bin teşkilat mensubumuzla, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu büyük yürüyüşün 25'inci yıl dönümüne hep birlikte şahitlik edeceğiz. 25 yıl önce milletimizin teveccühü, duası ve desteğiyle başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün Türkiye'nin her köşesine eser kazandırmış, ülkemizi bölgesinde ve dünyada güçlü bir konuma taşımış büyük bir hizmet hareketine dönüşmüştür. AK Parti'nin 25 yılı, milletimizin umudunun, Türkiye'nin yükselişinin, vesayetlerle mücadele etmenin, demokrasi ve kalkınma yolunda atılan tarihi adımların hikayesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine, enerjiden teknolojiye kadar her alanda büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen eserler, açılan yollar, köprüler, hastaneler, okullar, üniversiteler, barajlar ve şehir hastaneleri; AK Parti'nin milletimize verdiği sözün eserle buluşmuş halidir. Bizler İzmir teşkilatı olarak bu büyük davanın her aşamasında milletimizin yanında olduk. Sandıkta, sahada, mahallede, ilçede; vatandaşımızın kapısını çaldık, derdini dinledik, sevincine ortak olduk. Çünkü biz siyaseti yalnızca seçimden seçime yapılan bir faaliyet olarak değil, millete hizmet etme sorumluluğu olarak görüyoruz'' diye konuştu.

'Milletimizle el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz'

''25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizle el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz'' diyen Saygılı, 'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti ailesinin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum' açıklamasında bulundu.