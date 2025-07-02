“Bankamız sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü 3 milyar dolar seviyesini aştı”

Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olduklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işleme ilişkin yaptığı değerlendirmede: “Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından biri olarak, 750 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Söz konusu işleme, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 100’ü aşan yatırımcının yoğun ilgisiyle, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katına ulaşan güçlü bir talep geldi. Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 50 baz puan iyileşen işlemin getirisi %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak gerçekleşmiştir. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü toplam tutarının 3 milyar dolar seviyesini aşmasıyla bu alanda Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. İşleme gelen güçlü talep uluslararası yatırımcıların ülkemize ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

VakıfBank’ın bu işlemle birlikte yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı yeni kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Üstünsalih sözlerini şöyle tamamladı: “2025 yılının Şubat ayında kurumsal nitelikli yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon ABD doları tutarındaki en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasının ardından, kaynak yapımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz.’’