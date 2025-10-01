‘’VakıfBank tarafından uluslararası yatırımcılara ihraç edilen yılın ikinci Eurobond ihracı”

Başarıyla tamamladıkları ilave ana sermaye ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2025 yılının başından itibaren gerçekleştirdiğimiz yurtdışı fonlamaların ardından, 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracını başarıyla tamamladık. Söz konusu ihraç vadesiz olup 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz yılın ikinci Eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun ilgi sayesinde, işlem büyüklüğünün neredeyse 3 katına ulaşan güçlü bir talep topladık. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80’e yakın yatırımcıdan gelen talep, bankamızın uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarı ve gücünün açık bir göstergesidir. Yatırımcı ilgisi sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesinde gerçekleşmiş ve böylece bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihraçları arasında en düşük getiri oranına ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı”

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu 500 milyon dolar tutarındaki ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihracı sermaye rasyolarımıza 80 baz puan pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu kullanarak çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısını, seçici kredi politikamız doğrultusunda; ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak”

VakıfBank’ın yılbaşından itibaren hem kaynak yapısını çeşitlendirdiği hem de uzun vadeli uygun maliyetli olarak gerçekleştirdiği yeni fonlama işlemlerinin önemini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih:

“2025 yılının başından itibaren etkin bilanço yönetimimiz kapsamında yurtdışı kaynak maliyetimizi en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefledik. Bu kapsamda Şubat ayında, kurumsal nitelikli yatırımcılarla 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve en büyük tutarlı DPR seküritizasyon işleminin ardından, Mayıs ayında imzaladığımız 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisi ile yılın ilk yarısını başarıyla tamamladık. Yılın ikinci yarısında da etkin bilanço yönetim stratejimiz doğrultusunda, Temmuz ayında 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile toplam sürdürülebilir eurobond ihraç portföy büyüklüğümüzü 3.3 milyar dolar seviyesine taşıyarak, sürdürülebilir eurobond portföyü en büyük banka olduk. Eylül ayında tamamladığımız 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli Banka tarihinin ilk murabaha işleminin ardından, başarıyla gerçekleştirdiğimiz ana tahvil ihracı ile de stratejimizle uyumlu olarak bilançomuzu güçlendirmeye devam ettik.” diyerek sözlerini tamamladı.