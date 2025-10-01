18 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları yeniden belirlendi. Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredi kartı hesaplarında uygulanan faiz oranları 25 baz puan düşürüldü. Akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.

TCMB, ayrıca POS komisyon oranlarında da değişikliğe gitti. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56’lık POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrı ayrı belirlendi. Kredi kartı işlemlerinde oran değişmezken, banka kartı işlemlerinde azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

Banka kartlarında üye işyerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanacak azami bloke süresi de 40 günden 15 güne çekildi. Bu oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba yapılan işyeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.