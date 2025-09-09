Müşterilerine yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam eden Vakıf Katılım, İngiltere merkezli, önde gelen iş dünyası yayınlarından Global Business Outlook (GBO) Awards’ın 2025 yılı için düzenlediği ödül organizasyonunda “Fastest Growing Participation Bank – Turkey 2025” (Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası) seçildi.

Performans, inovasyon, sektöre değer katma ve müşteri odaklılık kriterlerine göre verilen bu prestijli ödül, Vakıf Katılım’ın katılım bankacılığındaki güçlü performansını, yenilikçi vizyonunu ve istikrarlı büyümesini bir kez daha uluslararası alanda tescilledi.

Aldıkları ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Katılım bankacılığı alanında referans kurum olma vizyonumuzu merkeze alarak, sektörün gelişiminde öncü bir rol oynuyoruz. Üstlendiğimiz misyonun ve sergilediğimiz güçlü finansal performansın uluslararası sahada da somut bir şekilde takdir görmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Vakıf geleneğinden aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini ve dijitalleşmeyi merkezine alan çalışmalarla, ekonomideki büyümeyle birlikte biz de büyüyerek hem sektörümüz hem de ülkemiz için sürdürülebilir, katma değeri yüksek faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.