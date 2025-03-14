Yapay Zeka ile Ses ve Görüntü Taklidi

Son dönemde dolandırıcılar, yapay zeka destekli ses ve görüntü işleme teknolojileriyle kişisel verileri kopyalayarak gerçek gibi görünün aramalar yapabiliyor. İnternetten ele geçirilen kişisel bilgilerle çalışan dolandırıcılar, bireylerin yakınlarının seslerini taklit edebiliyor ve hatta gerçek telefon numaralarından arıyormuş gibi görüntülenebiliyor.

Bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kul, "Veri ihlalleri nedeniyle kişisel bilgilerimiz başka kişilerin eline geçebiliyor. Bu nedenle telefon aracılığıyla gelen kampanya, teklif ve ödül gibi bildirimlere temkinli yaklaşmak önemli. Emin olunmayan durumlarda ilgili kurum ya da kişi doğrudan aranarak bilgi teyit edilmelidir" diye konuştu.

"Ses Taklidi 10 Saniyede Yapılıyor"

Günümüzde yapay zeka yazılımları sayesinde bir kişinin sesinin sadece 10 saniyede taklit edilebildiğini belirten Kul, bu tür teknolojilerin herkesin erişimine açık olduğuna dikkat çekti. "Her geçen gün teknoloji gelişiyor ve dolandırıcılar da bu gelişimi kendi lehlerine kullanıyor. Bu noktada sadece bireylerin değil, devlet kurumlarının ve finansal kuruluşların da yeni nesil yapay zeka tehditlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

112 ve Resmi Kurum Numaraları Kullanılıyor

Dolandırıcıların bazı yazılımlar sayesinde 112 gibi resmi kurum numaralarından arama yapabiliyor gibi görünmelerinin mümkün olduğunu belirten Kul, "Böyle bir aramayla karşılaşan kişiler, verilen bilgiyi doğrulamadan hareket etmemeli. Örneğin, bir yakınınızın kaza geçirdiği ve acilen para göndermeniz gerektiği söylenirse, hemen paniğe kapılmadan ilgili yakınınıza ulaşılmalı ve doğruluk teyit edilmelidir" diye uyardı.

Dolandırıcılık olaylarının artmaması ve toplumun bilinçlenmesi için medya, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirten Kul, "Bu tür vakalarda vatandaşların da emniyet birimlerine bildirimde bulunması ve bilinçli hareket etmesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.