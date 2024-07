2024 YKS’ye toplamda 3 milyon 36 bin 945 aday başvuru yaptı. 17 Temmuz’da açıklanacak olan sonuçlar sonrası ise Türkiye genelinde öğrencilerin yerleşebileceği kontenjan sayısı 1 milyonun üzerinde. “3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığı YKS’de, 1 milyon üstü kontenjan için doğru tercih çok önem arz ediyor” diyen Tercih Uzmanı Ergin Sarar, her öğrencinin tercih danışmanlığı hizmeti almasının önemine değindi. Bir önceki yılın verilerini paylaşan Sarar, şu ifadeleri kullandı:

“Çok büyük artış beklemiyorum”

“2023 yılı tercih kılavuzunu baz aldığımızda öğrencilerin tercih edeceği (208 üniversite) devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplamda 853 bin kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjana açık öğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları eklendiğinde 1 milyon 61 bin kontenjana ulaşmaktadır. Bu sayıya 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adayları ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar dahil edildiğinde ise 2023 yılı tercih kılavuzunda öğrencilerin tercih edeceği toplam kontenjan 1 milyon 111 bine çıkmaktadır. Bu sayıda çok büyük bir artış beklemiyorum.”

Üniversite sayıları ve kontenjan sayılarının başvuran kişi sayısı ile kıyaslandığında doğru tercihin ne kadar önemli olduğuna değinen Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Özellikle pandemi sonrası birçok meslek ve sektörün hızlı bir değişim gösterdiği görülmektedir. Bu noktada özellikle yapay zekâ çalışmaları eklendiğinde, günümüzde her mesleğin hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu görülmektedir” dedi.

“Adaylar tercih sürecinde yeterince bilgilendirilmiyor”

Üniversite tercihlerine her yıl yüzbinlerce üniversite okuyan ya da üniversite mezunu olan adayın yeniden başvurduğunu belirten Sarar, “Bu durum adayların tercih süreçlerinde yeteri kadar iyi bilgilendirilmediğinin göstergesidir. Doğuş Üniversitesi olarak bizim amacımız aday öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, tercih süreçlerinde tarafsız şekilde davranarak aday öğrencileri güncel verilerle desteklemektir. Kampüslerimizde görevli 20 kişilik tercih danışmanlarımız ve üniversitemizin öğretim kadrosu, tercih sürecinde adaylara ilgilendikleri üniversite programı ve tercihiyle alakalı her konuda en güncel bilgileri vermektedir. Bu sayede üniversite adaylarının tercih süreçlerini daha iyi yönetmelerini ve hayalini kurdukları mesleğe ulaşmalarını sağlamalarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimize bu süreçte destek olmak adına iki kampüsümüzde de 20 rehber öğretmenlerimizle aday öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Sarar konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bu hizmeti sunarken kampüsümüze gelen aday öğrenciler öncelikle asistan öğrenci programında çalışan öğrencilerimiz ile tanışıp, ardından istedikleri bölümün akademisyenleri ile bölüm hakkında aklına takılan tüm soruları giderme fırsatını yakalamaktadır. En son bölüme yerleşme durumunu ve örnek tercih listesi hazırlanması için rehber öğretmenlerimizden hizmet almaktadırlar. Örneğin bazı öğrencilerimiz tercihlerini yaparken başarı sıralamalarına bakmaları gerekirken puana bakarak tercih yapmaktadırlar. Buradaki en önemli nokta başarı sıralamalarıdır. Bu nedenle bu alanda yetkinliği olan rehber öğretmenlerden destek almak büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle her öğrencinin bir tercih danışmanlığı hizmeti almasının öneminin altını çizmekteyim. Böylece aday öğrencilerimizin süreçte daha emin adımlarla ve belirsizliği en aza indirgeyerek yol alacağını düşünüyorum.”