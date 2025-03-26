Bakan Tekin, eğitimin aksamaması adına her türlü önlemin alınacağını belirterek, "Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelleyen ya da buna teşebbüs eden herkes, yaptırımlara katlanmak zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, hukuki sınırlar çerçevesinde gerekli adli ve idari süreçleri işleteceğiz" dedi.

Sendikal Haklar ve Eğitim Hakkı Dengesi

Sendikal hakların anayasal güvence altında olduğunu ifade eden Tekin, bu hakların kullanımı sırasında başkalarının temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi gerektiğini söyledi. "Sendikal özgürlükleri korumak devletin sorumluluğundadır. Ancak bu hak kullanılırken, öğrencilerin eğitim hakkı engellenemez. Bu, anayasal bir suçtur. Biz, çocuklarımızın eğitim hakkını koruma görevini yerine getirmek zorundayız" diye konuştu.

Öğretmen Atamalarında Mülakat Açıklaması

Öğretmen atamalarında mülakat sistemine yönelik eleştirileri de değerlendiren Bakan Tekin, "Adaylar arasından en iyisini seçmek için mülakat uyguluyoruz. Kimsenin hakkını yemeyecek şekilde adil bir sistem kurduk" dedi. Mülakat sürecinde adayların kişisel bilgilerinin jüri üyeleri tarafından bilinmediğini, değerlendirmelerin tamamen şeffaf bir ortamda yapıldığını belirtti.

Mülakata giren adayların soruları ve verdikleri yanıtları yazılı olarak kayıt altına aldıklarını dile getiren Tekin, "Eğer bir aday hakkının yendiğini düşünüyorsa, kamera kayıtlarından süreci inceleyebiliriz. Adaletsiz bir durum söz konusuysa, gereğini yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamaları, eğitim sisteminde adaletin sağlanması ve öğrencilerin haklarının korunmasına yönelik kararlılığı ortaya koyarken, sendikal faaliyetler ve öğretmen atamaları konusundaki hassas dengenin korunması gerektiğini de vurguladı.