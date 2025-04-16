Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 yılını UTTS’ye geçiş yılı ilan ederken, sisteme dahil olacak taşıtların TTB montaj işlemlerinin hızla sürdüğünü duyurdu. UTTS ile entegre çalışacak bu birimlerin montajı, ülke genelindeki yetkili firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca, akaryakıt istasyonlarında sistemle uyumlu pompa üniteleri hazırlıklarında da sona gelindi.

Yasal zorunluluk kapsamında, taşıt sahiplerinin utts.gov.tr üzerinden başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlayarak 30 Nisan 2025’e kadar TTB montajlarını yaptırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar montaj işlemleri tamamlanmayan araçlar için yapılan akaryakıt harcamaları, Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesi gereği belgelenmemiş sayılacak. Bu durumda, söz konusu giderler vergi açısından geçerli olmayacak ve defterlere gider olarak yazılamayacak.

Darphane yetkilileri, geçiş sürecine ilişkin tüm gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayarak, mükelleflerin www.utts.gov.tr adresini ve yapılan resmi açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.