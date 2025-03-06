Akca Lojistik, kadınların sektörde güçlenmesini ve daha fazla yer almasını teşvik etmek misyonundan hareketle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şirketin dijital içerik platformu YolAçık Podcast’te Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy’u ağırladı. Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça’nın konuğu olan Ulusoy, iş hayatına giriş hikayesini ve erkek egemen lojistik sektöründe kadınların yarattığı farkı anlattı.

Kadınlar Lojistikte Daha Fazla Yer Almalı!

Podcast’in bu özel bölümünde Ayşem Ulusoy, 39’uncu yaşını kutlayan UTİKAD’da, ilk kez lojistik sektöründeki kadınları bir araya getirerek sinerji yarattıklarını anlattı. Ulusoy, sektördeki yönetici kadın sayısını artırmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Kadın lojistikçiler harika bir dayanışma içinde ve bizler birbirimizin ilhamı olmak istiyoruz. Hedefimiz C-level, yani karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında kadın sayısını artırmak… Kadınlar ancak üst düzey pozisyonlara geldiğinde sektörün dinamiklerini değiştirebiliyor. Üst düzey yöneticilerle genç kızlarımız bir arada çalışıyor, Mentor-Mentee programları uyguluyoruz. Biz kadınlar yolumuzu aça aça, rüzgarı arkamıza ala ala sektörde ilerliyoruz. Son dönemde sektörde gördüğümüz C-level kadınlarımız da bizi gururlandırıyor ve bunları hep birlikte kutluyoruz.”

Kadınların lojistik sektöründeki varlığının giderek arttığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Ulusoy, "Lojistikte kadın gücünü artırmak, sadece bireysel kariyer yolculukları için değil, sektörün daha sürdürülebilir ve verimli olması için de kritik bir adımdır."

Kadın Liderler İş Dünyasını Nasıl Dönüştürüyor?

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça da programda lojistik gibi geleneksel olarak erkek egemen sektörlerde kadınların varlığı, sadece toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil, iş süreçleri ve yönetim anlayışı bakımından da büyük bir fark yarattığını belirtti. Akça, kadın liderlerin iş dünyasına kattığı değeri şu sözlerle vurguladı:

"Kadın yöneticilerin olduğu şirketlerde karar süreçleri daha analitik işliyor, kriz yönetimi daha güçlü yapılıyor ve şirketler daha dayanıklı hale geliyor. Türkiye'de kadınların üst düzey yönetici oranı hala yüzde 11 seviyelerinde. Lojistik gibi sahada operasyonel faaliyetlerin yoğun olduğu sektörlerde, kadınların varlığını artırmak için özel çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ancak kadınların başarılı olduğu her pozisyonda, şirketlerin genel performansının da yükseldiğini görüyoruz."

Türkiye’nin Lojistik Potansiyelinde Kadınların Gücü

Küresel ticaretin merkezinde bulunan Türkiye’nin, transit taşımacılıkta büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Akça, bunun tam anlamıyla değerlendirilmesi için sektörün daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya evrilmesi gerektiğini söyledi. Akça, “Kadın istihdamının artırılması ve üst yönetimde daha fazla kadına yer verilmesi, Türkiye’nin lojistik gücünü artıracak en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.” dedi.