Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Efeoğlu (74) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.K idaresindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Efeoğlu savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efeoğlu'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü Y.K ise gözaltına alındı. Öte yandan, kazanın yaşandığı yerin 10 metre ilerisinde yaya üst geçidi olması da dikkat çekti.