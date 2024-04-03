Uşak'ta 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olan ve oylarını %10'dan %40'a yükseltmeyi başaran mevcut Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın Uşak'taki yabancı uyruklular için söylediği "Hiçbir Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim" sözleri gündem oldu.

Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde halka seslenerek, "Uşak hak ettiği hizmeti bizim dönemimizde fazlasıyla görecek. Tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu başarı, bu zafer tüm Uşaklı hemşehrilerimindir. Artık parti rozetimizi çıkarıp Türk bayrağı rozetimizi takıyoruz. Görüşü hangi partiden olursa olsun, tüm vatandaşlarıma hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler Uşak" demişti.

Yalım'ın sosyal medyada hızla yayılan yeni bir videosu ortaya çıktı. Söz konusu videoda Yalım, sığınmacıların Uşak'ta işyeri ruhsatı alamayacağını belirterek, ilde sığınmacı istemediğinin altını çiziyordu.