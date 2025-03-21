Yılın 12 ayı boyunca tarımsal üretimin sürdüğü Adana’da, domates, salatalık, biber ve marul gibi pek çok sebze yetiştiriliyor. Ancak üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı her geçen gün daha da açılıyor. Bu durum, hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor.

Üretici Emeğinin Karşılığını Alamıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 20 dönümlük alanda marul yetiştiren çiftçi Kazım Sucak, fiyatların düşük olması nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Marulun tarlada 5 TL’ye bile zor alıcı bulduğunu belirten Sucak, “Burada 60-70 bin kök marul var. Ancak tanesi 5 TL’den bile zor satılıyor. Oysa pazara gittiğimizde fiyatların 25 TL’den başlayıp 45 TL’ye kadar çıktığını görüyoruz” dedi.

Girdi Maliyetleri Yüksek, Kazanç Düşük

Üreticiler, marul ekimi sırasında fide, gübre ve ilaç gibi girdiler için ciddi harcamalar yapmak zorunda kalıyor. Sucak, sadece fide fiyatının 2,5 TL olduğunu, gübre ve ilaç maliyetlerinin ise 5-6 TL’ye kadar çıktığını belirtti. Bu şartlar altında üretici emeğinin karşılığını alamazken, tüketici de yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

Don Vurdu, Fiyatlar Düşük Kaldı

Geçtiğimiz dönemde yaşanan don olayları nedeniyle bazı marul ekili alanlar zarar gördü. Ancak ayakta kalan tarlalardaki ürünler için de beklenen talep oluşmadı. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, market raflarındaki fiyatların yüksek seyretmesi ise tepki çekiyor.

Adana’daki üreticiler, tarımsal ürünlerde üretici-tüketici fiyat makasının daraltılması ve aracıların yüksek kâr marjlarının önüne geçilmesi için yetkililerden destek bekliyor.