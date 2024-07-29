Yetkililerin badem randıman alım fiyatını belirlerken, girdi fiyatlarını göz önünde bulundurmasını talep eden Başkan Turanlı, deprem sonrası memleketini terk etmeyen çiftçinin olumsuz tüm şartlara rağmen üretimine devam ettiğini söyledi.

Başkan Turanlı, “'Adıyaman'da badem alanı 108 bin dekar alana ulaşmıştı. 2024 yılında badem veriminin miktarı 60 bin ton olacağı beklenmektedir. Hububat da fiyat bu yıl çok düşük kaldı çiftçi zarar etti. Hububatta yaşanan sıkıntı badem de yaşanmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz en çok tarım camiasını etkilemiştir. Çiftçilerimiz yüksek girdilerle baş etmek için mecburen bankalardan kredi ve vadeli ürün almak zorunda kalmışlar. Badem randıman alım fiyatı belirlenirken yetkililerin, girdi fiyatlarını göz önünde bulundurmasını talep ediyoruz. 2024 yılı badem randıman alım fiyatının en az 300 kuruş olmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde geçen yıl açıklanan 170-180 kuruş randıman karşısında çiftçilerimiz çaresiz kalıp umudu olan bademe olan güveni sarsılmış 2023 yılında Kahta İlçesinde 2 bin dekar badem bahçeleri sökülmüştür. Çiftçilerimizin 15 yıldır büyük emeklerle yetiştirdikleri badem bahçelerini söktürmemek için Kahta Badem Birliği ile birlikte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı‘ya sıkıntılarımızı bildireceğiz'' diye konuştu.