Kiev’de, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye’yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından önemli bir ortak olarak gördüğünü vurguladı.

Türk İş Dünyasına Çağrı

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, “Türk iş dünyasının Ukrayna’da bulunması bizim için büyük önem taşıyor. Ülkemiz, özellikle Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki başta olmak üzere Türkiye’nin sağladığı destek ve yardımları takdirle karşılamaktadır” dedi.

İş Birliği ve Yeniden İnşa Süreci

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çabalar, ikili ilişkiler, insansız hava araçlarının üretiminde iş birliği fırsatları ve Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasında oynayabileceği rol ele alındı. Zelenskiy, Türkiye'nin bu süreçte kritik bir partner olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti sırasında tarafların, ekonomik iş birliğini daha ileriye taşıyacak Serbest Ticaret Anlaşması’nı imzalaması bekleniyor. Bu adım, hem Türkiye hem de Ukrayna için yeni ticaret fırsatları yaratırken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı da derinleştirecek.