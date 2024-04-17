METİN Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, Sabah gazetesine verdiği röportajda “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” dedi. Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi: “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.”

BENİM İÇİN KONU KAPANMIŞTIR



Uğur Dündar, dün sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:



“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır.”

Avukat: Uğur Dündar’dan özür dilesin

Uğur Dündar’ın avukatı Murat Ergün, dava dosyasında gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gizlilik kararı olmasa ortaya çıkaracağım resmi bir evrakla tüm tartışmalara ve ahlâk dışı iddialara net bir cevap verebilirdim. Annenin de Uğur Dündar ile ilgili en ufak bir iddiası yok. En iyisi Duygu Nebioğlu ablasına sorsun, dosyada son gelişme neymiş, dosyaya gelen raporda ne yazıyormuş. Hatta ikisinin de avukatı sayın meslektaşım aynı kişi, avukatına sorsun. Öğreneceği gerçekler doğrultusunda çıksın ve kamuoyundan, Uğur Dündar’dan ve Uğur Dündar’ın ailesinden özür dilesin.”



ANNEM ORTAYA ÇIKARSA KANITLAYACAĞIZ



Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı:



“Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkâr etmiş.”

BABAM DA BİLİYORDU

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’nın neden ortaya çıkmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Şu an korktuğu için ortaya çıkmıyor. Çok kötü olaylar yaşamış, büyük acılar çekmiş. Mahkeme sürecinde tabii ki ondan destek istiyoruz ama bu psikoloji işi. Ben babama bu konuyu (Suphiye Orancı’nın Uğur Dündar’la ilişkisini) söylemiştim. Yıllar öncesinden biliyordu. Annem de bana onun sevgilisi olduğunu söylemişti. Herkes kendi itibarını düşünüp bizim itibarımızı düşünmediği için savaş alanındayız. Mahkemede her şey ortaya çıkacak.”

İŞTE ARANAN ANNE SUPHİYE ORANCI

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulma çabaları sonuç vermeyince Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Duygu Nebioğlu'nun canlı yayında seslendiği biyolojik annesinin fotoğrafı ilk kez yayınlandı.

Kaynak: hürriyet