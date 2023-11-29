Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa Ligi'nde 5. haftanın programı şöyle:
20.45 Freiburg - Olympiakos
20.45 Backa Topola - West Ham United
20.45 AEK - Brighton
20.45 Sparta Prag - Real Betis
20.45 Sturm Graz - Rakow
20.45 Atalanta - Sporting Lizbon
20.45 Maccabi Haifa - Rennes
23.00 Olimpik Marsilya - Ajax
23.00 Rangers - Aris Limassol
23.00 Liverpool - LASK
23.00 Toulouse - Royale Union Saint-Gilloise
23.00 Villarreal - Panathinaikos
23.00 Servette - Roma
23.00 Sheriff - Slavia Prag
23.00 Hacken - Bayer Leverkusen
23.00 Molde - Karabağ