Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 5. haftanın programı şöyle:



20.45 Freiburg - Olympiakos

20.45 Backa Topola - West Ham United

20.45 AEK - Brighton

20.45 Sparta Prag - Real Betis

20.45 Sturm Graz - Rakow

20.45 Atalanta - Sporting Lizbon

20.45 Maccabi Haifa - Rennes

23.00 Olimpik Marsilya - Ajax

23.00 Rangers - Aris Limassol

23.00 Liverpool - LASK

23.00 Toulouse - Royale Union Saint-Gilloise

23.00 Villarreal - Panathinaikos

23.00 Servette - Roma

23.00 Sheriff - Slavia Prag

23.00 Hacken - Bayer Leverkusen

23.00 Molde - Karabağ