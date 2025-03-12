Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan ilk maçta İskoçya'nın Rangers takımına 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, çeyrek finale çıkabilmek için rövanşta en az 3 farklı galibiyet elde etmek zorunda. Diğer maçlarda ise heyecan dorukta.

İşte UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rövanş Maçları ve İlk Maç Sonuçları:

Yarın: 13 Mart 2025

20.45 Athletic Bilbao - Roma : 1-2 (İlk Maç Sonucu)

20.45 Lazio - Viktoria Plzen : 2-1 (İlk Maç Sonucu)

20.45 Eintracht Frankfurt - Ajax : 2-1 (İlk Maç Sonucu)

20.45 Olympiakos - Bodo/Glimt : 0-3 (İlk Maç Sonucu)

23.00 Rangers - Fenerbahçe : 3-1 (İlk Maç Sonucu)

23.00 Lyon - FCSB : 3-1 (İlk Maç Sonucu)

23.00 Tottenham - AZ Alkmaar : 0-1 (İlk Maç Sonucu)

23.00 Manchester United - Real Sociedad : 1-1 (İlk Maç Sonucu)

Rövanş maçlarında sürprizlere ve büyük mücadelelere sahne olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselme şansı, Avrupa Ligi'nde Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.