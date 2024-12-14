Özcan’ın, “Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” ifadeleri, uçaktaki yolcular tarafından kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alkol Servisinin Durdurulmasına Tepki Gösterdi

Business Class’ta seyahat eden Özcan, alkol aldıktan sonra çevresindeki yolcuları rahatsız etmeye başladı. Kabin ekibi, şikayetler üzerine Özcan’a daha fazla alkol servisi yapmayı reddetti. Bu karara sinirlenen Özcan, uçakta huzursuzluğu artırarak bir yolcuyu tehdit etti ve yanındaki yolcunun yer değiştirme talebine agresif şekilde karşı çıktı. Kontrol altına alınamayan Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek uçak İstanbul’a inene kadar etkisiz hale getirildi.

“Türkiye’yi Satın Alırım” Söylemi Tepki Çekti

Olay sırasında Özcan’ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım!" gibi ifadeler kullanması, hem uçaktaki yolcular hem de sosyal medyada geniş kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Görüntülerde, kabin ekibinin Özcan’ı sakinleştirmeye çalıştığı, ancak Özcan’ın tehditkâr söylemlerine devam ettiği görülüyor.

THY: Kara Listeye Alındı

Yaşanan olayın ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün bir açıklama yaparak, Özcan’ın kara listeye alındığını duyurdu. Üstün, "Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" ifadelerini kullandı. Bu karar, hem havacılık güvenliği hem de yolcu haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kamuoyundan ve İş Dünyasından Tepki

Yaşanan olayın ardından Petlas’ın üst düzey yöneticilerinden birinin böyle bir davranış sergilemesi, hem şirketin itibarını hem de yöneticilerin toplum önündeki sorumluluklarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada pek çok kişi, Özcan’ın “milyar dolarlık adamım” şeklindeki ifadelerini kibirli ve toplumdan kopuk bir tutumun yansıması olarak eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise bu tür olayların iş dünyasında kişisel sorumluluk ve etik değerlerin önemini yeniden hatırlattığını vurguladı.

Uçaklarda Güvenlik ve Yolcu Hakları Tartışılıyor

Bu olay, uçaklarda yolcu davranışlarının sınırları ve havayolu şirketlerinin müdahale yöntemleri konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Özellikle alkollü yolcuların uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek davranışlarının önlenmesi için havayolu şirketlerinin daha proaktif önlemler alması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.

PETLAS'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Petlas'tan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: "13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan'ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.Bu olay hem ailemizin hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır ve sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kibir, Sorumluluk ve Toplum Önünde Örnek Olma Zorunluluğu

Abdulkadir Özcan’ın bu skandal davranışı, üst düzey yöneticilerin toplum önündeki sorumluluklarını ve örnek olma zorunluluklarını bir kez daha hatırlatıyor. Toplumun her kesiminden gelen eleştiriler, bu tür olayların sadece bireysel hatalar değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Havayollarının güvenlik protokollerini sıkılaştırma çabaları ise yolcu haklarını koruma açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.