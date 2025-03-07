Yozgat'ta Kredi Kartı İle Ödeme Yapan Vatandaş, Haksız Ücreti İcra Yoluyla Geri Aldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Seyit Karabulut, geçtiğimiz yıl Eylül ayında aracını Yozgat’taki TÜVTÜRK İstasyonu’nda muayene ettirdi. Ancak aracının muayenesi tamamlandıktan sonra kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen Karabulut, kendisinden komisyon ücreti talep edilmesiyle karşılaştı. Karabulut, bu ücretin yasal olmadığını belirterek durumu yetkililere bildirdi.

“Talep edilen ücretin yasal olmadığını söyledim” diyen Karabulut, muayene istasyonu çalışanlarının bu fark ücretinin yasal olduğu konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Çalışanlar, Karabulut’a fark ücreti ödediğine dair belgeleri vererek durumu yasal mercilere taşımasını önerdi. Karabulut, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve haklı bulundu. Hakem Heyeti'nin kararının ardından, Sorgun’daki İcra Dairesi’ne başvurarak icra işlemi başlattı.

Firma, hem cevap vermedi hem de ödeme yapmadı. Bunun üzerine, Karabulut’un avukatı firmaya ait tüm hesaplara, taşınır ve taşınmaz mallara bloke koydurdu. Karabulut, 108 TL olan alacağı yerine, icra süreci ve dosya masraflarıyla birlikte 876 TL ödeme aldı.

“Haksız Kazanca ‘Dur’ Demek İstediğim İçin Bu Süreci İzledim”

Karabulut, “Bu durumu yaşayan çok insan var. Çevremde buna benzer deneyimler yaşayanlar da oldu. Bazı arkadaşlarım Ticaret Bakanlığı ve CİMER’e başvurdu, ancak sonuç alamadılar. Kimse bu durumu yaşadı diye çekinmesin. Buradaki amaç, para kazanmak değil, haksız kazanca dur demek. Benim için para önemli değildi, yasal haklarımı kullandım ve sonunda kazandım” diyerek sürecin sonunda kazandığı başarıyı paylaştı.

Yaklaşan araç muayenesi için yeniden TÜVTÜRK İstasyonu’na gidecek olan Karabulut, başkalarına da yasal haklarını aramaları konusunda çağrıda bulundu. “Benim durumumda olanlar da hakkını arasın” diyerek, bu tür haksız uygulamalarla karşılaşan vatandaşları cesaretlendirdi.