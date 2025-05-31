Vatandaşlar Mağduriyetlerini Dile Getirdi

Kimi sürücüler, TÜVTÜRK Müşteri Hizmetleri’ni arayarak itirazlarını bildirirken, alınan ücretin neye dayanarak tahsil edildiğini sorguladı. Kullanıcılar, böylesine zorunlu bir kamu hizmeti niteliği taşıyan işlemlerde ilave ücret alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TÜVTÜRK: “Ücret Bizim Değil, Hizmet Sağlayıcının”

TÜVTÜRK yetkilileri ise yapılan eleştirilere karşılık, alınan ek bedelin TÜVTÜRK’ün kasasına girmediğini, yalnızca ödeme altyapısını sağlayan bilişim firmasına ait olduğunu belirtti. Yetkililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden, hizmet sağlayıcı firma tarafından belirlenen bir hizmet bedeli tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak bu ücret üzerinden herhangi bir gelir elde etmiyoruz. Söz konusu bilgilendirme, resmi internet sitemiz üzerinden randevu alma aşamasında müşterilere açıkça sunulmaktadır."

"5464 Sayılı Kanun’a Aykırı" Uyarısı

Vatandaşlar ise uygulamanın, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na açıkça aykırı olduğunu ifade ediyor. Söz konusu yasanın 17. maddesi, üye iş yerlerinin kart kullanımında ilave ücret talep edemeyeceğini net bir biçimde ortaya koyuyor. Kanunda, böyle bir uygulama halinde üye iş yeri sözleşmesinin iptal edileceği ve bir yıl süreyle yeniden anlaşma yapılamayacağı hükme bağlanıyor.

Bu gerekçeyle kartlı ödemelerde alınan komisyonun hukuka aykırı olduğunu düşünen çok sayıda tüketici, TÜVTÜRK’ün söz konusu uygulamaya son vermesi gerektiğini dile getiriyor.

Yetkililer BDDK’yı Adres Gösterdi

Konuyla ilgili çözüm arayan vatandaşlara, şikâyetlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun e-Şikayet sistemi üzerinden iletmeleri tavsiye ediliyor. Tüketici dernekleri ise konunun incelenmesi ve gerekirse yasal yollara başvurulması çağrısında bulunuyor.

Zorunlu araç muayenesinde kartla ödeme kolaylığını tercih eden sürücüler, ek ücretle karşılaşmadan hizmet almak istediklerini belirterek, ilgili kurumları daha şeffaf ve adil bir uygulamaya davet ediyor.