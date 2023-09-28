Tarım ve Orman Bakanlığının puro ve sigarillo, nargilelik tütün mamulü, sarmalık tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü teknik düzenlemelerine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre belirtilen kategorilerdeki tütün mamullerinin anılan TS standartlarına uyumlu olarak piyasaya arz edilmelerinin yeniden zorunlu hale getirilmesi, aykırı davranışlarda uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin hükümler ile geçiş dönemine ilişkin süreler belirlendi. Bu çerçevede nargilelik tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü ve sarmalık kıyılmış tütün mamulünün piyasaya arzında gramaj çeşitliliği açısından sınırlama getirildi. Aromasız nargilelik tütün mamulü 100 gramlık ambalajlarda, aromalı nargilelik tütün mamulü ise 25 gramlık ambalajlarda olmak üzere tek gramajla piyasaya arz edilebilecek.

Geleneksel ve harmanlanmış sarmalık kıyılmış tütün mamulü 50 ve 100 gramlık ambalajlarda, tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü ise 50 gram, 100 gram ve 200 gramlık ambalajlarda; pipoluk tütün mamulü 50 ve 100 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilecek. Ayrıca puro ve sigarillo en fazla 25 adet olarak ambalajlanabilecek.

Firmalar, TSE standartlarının yürürlükteki haline uygun olmayan tütün mamulü çeşitlerini bu yıl sonuna kadar piyasaya arz edebilecek. Farklı gramajlardaki ürünler 30 Haziran 2024'e kadar piyasada bulunabilecek.

Geçmiş tebliğler çerçevesinde söz konusu ürünler daha fazla seçenekli gramajlarda piyasaya sunulabiliyordu.