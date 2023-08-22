Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya

Tüm başarılı girişimlerin temelinde bir hayalin olduğunu ve şirketin temellerini “Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya” hayali ile attıklarını belirten Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, “Samsun’da, Anadolu insanının özverisi ve emeği ile 13 yıl önce başladığımız yolculuğumuzda yine bu toprakların insanıyla emin adımlarla ilerliyoruz. Hedef kitlemizin olduğu her yerde müşterilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Sadece teknoloji satan bir marka olmaktan öteye geçip, satış sonrası da ürünlerimizin arkasında oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon pazarında yüzde 6,5’lik pazar payımızı da hızla artırmaya kararlıyız. Bunun yanı sıra yakın zamanda heyecanla LED TV üretimine de başladık” diye konuştu.

Reeder Teknoloji’nin, yerli bir marka olarak akıllı telefon pazarında miktarsal pazar payı ile son iki yılda öne çıktığını belirten Saral, şu değerlendirmede bulundu: “Bugün akıllı telefonlar, her geçen gün genişleyen model ailesiyle, artan kamera sayılarıyla, büyüyen hafızaları ve güçlenen işlemcileriyle karşımıza çıkıyor. Neredeyse hemen hemen herkesin cebinde görmeye başladığımız akıllı telefonların yalnızca özellikleri değil fiyatları da her geçen gün yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor. Reeder’ı diğer markalardan ayıran en büyük özelliği ise bu topraklardan çıkan yerli bir marka olmasının yarattığı maliyet avantajı. Diğer yandan geride bıraktığımız pandemi, tüm dünyada yerelin önemini artırdı. Reeder olarak bu eğilimin de avantajını yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Hasılat bazında yıllık bileşik büyüme oranımız son 3 yıl için yüzde 98 oldu. Tüm bunların etkisi ile toplam ciromuz 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,87 artışla 942,8 milyon TL’ye çıktı. Bu yılın Mart ayı itibariyle 378,9 milyon TL olan ciromuzun yüzde 98,22’sini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor. Satışlarımızın telefon ağırlıklı olmasının temel sebebi ise piyasadan gelen talep ve maliyet avantajının diğer ürünlere göre daha yüksek olması.”

Akıllı telefon üreticileri içinde Ar-Ge Merkezi olan tek marka

Reeder Teknoloji olarak faaliyetlerini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü içinde yer alan ve eski tütün hangarlarının oluşturduğu 19 Mayıs Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiklerini belirten Saral, “2022 yılı içinde faaliyete geçen yeni üretim tesislerimizle birlikte kapasitemizi 4 kat artırdık ve yeni kategorilerden ürünlerin üretimini yapabilir hale geldik. Diğer yandan geçen yıl yatırımı tamamlanarak faaliyete geçen AR-GE Merkezi ile sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye’de mobil telefon üreticileri arasında tek olan Ar-Ge Merkezimiz sayesinde ileri teknolojinin tohumlarının atılması için çalışıyoruz” dedi.

Saral, yakın zamanda ürün gamına LED televizyonun da eklendiğini belirtti. Yüksek hassasiyete sahip olan ürünlerin üretiminin üst düzey makine ve tecrübeli insan gücüyle gerçekleştirildiğini de vurgulayan Saral, hedeflerinin teknoloji ile birlikte hayatı da geliştirmek olduğunu belirtti. Saral, şu değerlendirmede bulundu: “Telefon, tablet gibi teknolojik cihazlara dokunmak, bir parçamız haline gelse de; hayat doğaya, yaşama, çocuklara dokunmadan gelişemez. Son olarak 2022 yılında MEB iş birliğinde Kızlar Kodlar projesini hayata geçirdik. Toplumda kadının rolü hakkında farkındalık oluşturmak için çalışıyor, bu çerçevede de Kızlar Kodlar projesi ile kız çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimleri veriyoruz. Öğrencilere ayrıca reelab.com.tr eğitim portalı üzerinden Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimi sağlıyoruz.”

Halka arz için gün sayıyor

Öte yandan, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduklarını da vurgulayan Saral, halka arzdan elde edilecek kaynağın işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kısa vadeli finansal borçluluğun azaltılması tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışı, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı , Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile girişim/teknoloji yatırımlarına aktarılacağını söyledi. Saral’ın verdiği bilgiye göre, Reeder Teknoloji’nin halka arzında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) konsorsiyum lideri olacak. Halka arzda Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman Menkul Değerler de eş liderliği üstlenecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Reeder Teknoloji’nin çıkarılmış sermayesi 780 milyon liradan 950 milyona artırılacak. Halka arz edilecek 170 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 45 milyon lira olan paylar da satışa sunulacak.