Törende, 7. Çağrı Grubu'nda eşleşen teknoloji kullanıcıları ve tedarikçileri, birlikte projelendirdikleri 5 dijital çözümü tanıttı. Devamında, TÜSİAD SD2'de yeni uygulama örnekleri oluşturacak bu çözümlerin jüri tarafından belirlenen başarı kategorileri açıklandı.





Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci yaptı.



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Yatırım ekosisteminin katma değerli ve ileri teknolojili üretime yoğunlaşmasını sağlarken yeşil ve dijital dönüşüm unsurlarını gözetmeli, değer zincirinin kritik halkaları olan KOBİ'leri stratejik konumda ele almalıyız. Bu kapsamda KOBİ ölçeğindeki teknoloji şirketlerimizin ve start-up'larımızın geliştirdiği dijital çözümlerin takip edilmesi; büyük şirketlerimizle teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirilmeleri ağırlık verdiğimiz bir alan. Bu hedefle başlattığımız TÜSİAD SD2 Programı KOBİ ölçeğindeki teknoloji tedarikçilerimize geliştirdikleri dijital çözümleri doğru adreslere ulaştırma imkanı sunuyor. Çözüm arayışı içerisinde olan şirketler için de teknoloji ihtiyaçlarına cevap bulacakları bir platform olma niteliğiyle değer yaratıyor. Güçlü bir iş birliği modeli olan ve giderek daha geniş bir ekosistemi kucaklayan TÜSİAD SD2 Programı'nın yedinci yılına giriyor olmak bize gurur veriyor.”



TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında yeni bir hikaye yazmak istiyorsak bilim ve teknolojiyi odak noktamız yapmalıyız. Dijital dönüşümde yeni teknolojileri en etkin şekilde kullanmak; aynı zamanda bu teknolojilerin yerelde geliştirilmesini sağlamak sürecin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından önemli. Teknolojiyi üretmek ve etkin şekilde faydalanmak ancak bunu mümkün kılacak nitelikli insan kaynağı ile olabilir. Küresel ölçekte rekabetçi kalabilmemiz için yüksek katma değerli ürünlerin teknolojisini ülkemizde geliştirmeyi hedeflemeliyiz. TÜSİAD SD2 Programı'nın bu anlamda da değerli katkıları olduğuna inanıyoruz.”



Açılışın ardından TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren programın 2023 çalışmaları ve 2024 vizyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Onur Eren konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“TÜSİAD SD2 ekosistemi her geçen gün büyürken teknolojiyi kullanan ve üreten şirketler için özelleştirilmiş ve odaklı hizmetlerle de dijital dönüşüme desteğimiz sürüyor. Eşleşen şirketler heyecan verici ve sektörlerinde örnek oluşturacak uygulamaları çalışıyor ve böylece TÜSİAD SD2'nin başarı hikayeleri artıyor. Bu projelerin yanı sıra 2023'te TÜSİAD SD2 platformu üyelerine özel teknoloji buluşmaları, iyi uygulama ziyaretleri gibi odaklı etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. 2024'te de tematik toplantılarla ve yurt dışı bağlantılı yeni açılımlarla TÜSİAD SD2 şirketlerine umut ve vizyon kazandırmaya ve dijital dönüşüm çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz.”



Başarı Hikayeleri Töreni'nin destekçisi Lenovo Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Hantaloğlu da konuşmasında Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişme ve önümüzdeki dönemde beklenen dönüşümde nasıl konumlandığına dair veri paylaştı ve Lenovo'nun bu dönüşüme nasıl destek sağladığını aktardı.



Törende, birlikte proje çalışan şirketler ihtiyaç konularını ve birlikte nasıl teknolojik çözüm getireceklerini paylaştı. Proje tanıtımlarının ardından her projenin TÜSİAD SD2 Başarı Kategorisi açıklandı. Ayrıca Lenovo Özel Başarı Kategorisi sahibi de belirlendi.



7. Çağrı Grubu projelerinin TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni'ndeki başarı kategorileri aşağıdaki şekilde belirlendi:



Ticarileşme Potansiyeli Kategorisi:

Teknoloji kullanıcısı: Ebebek - Teknoloji tedarikçisi: B2Metric



Teknolojinin Sürdürülebilirliği Kategorisi:

Teknoloji kullanıcısı: Gdz Elektrik - Teknoloji tedarikçisi: Meg



Yaygınlaşma Potansiyeli Kategorisi:

Teknoloji kullanıcısı: Pınar Online - Teknoloji tedarikçisi: Pulur



Sektörel Dönüşüm Potansiyeli Kategorisi:

Teknoloji kullanıcısı: Socar - Teknoloji tedarikçisi: Signalton



Katma Değer Kategorisi ve Lenovo Özel Başarı Kategorisi:

Teknoloji kullanıcısı: Temsa - Teknoloji tedarikçisi: Niso