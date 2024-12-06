KAAN, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı üretme kapasitesine sahip beş ülkeden biri haline gelmesine olanak sağlayacak bir teknolojiye sahip. Uçak, gelişmiş yapay zeka ve nöral ağ teknolojileriyle donatılacak ve bu sayede yüksek bir muharebe gücüne sahip olacak. Ayrıca, KAAN'ın uçuş özellikleri, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruşlar yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Uçak, hava-hava muharebesinde etkin bir şekilde kullanılabilecek yeni nesil silah sistemlerine entegre edilecek.

KAAN’ın, insansız hava araçları ve havadan ihbar kontrol sistemleriyle ortak çalışabilecek yeteneği, savunma sanayimizin geleceği için büyük bir adım olarak görülüyor. TUSAŞ, milli muharip uçağın seri üretim süreci kapsamında önemli testler gerçekleştirdi. Bu testler arasında fırlatma koltuğu testleri, statik testler, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve motor çalıştırma testleri yer aldı. KAAN’ın ‘Afterburner’ sistemi de, uçağın ivmelenmesini artıran önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

Bu projeyle birlikte, Türkiye’nin savunma sanayisi, yerli üretimde büyük bir ivme kazanırken, KAAN ile birlikte uluslararası savunma alanında güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. KAAN programı, sadece bir uçak üretmenin ötesinde, Türkiye'yi yüksek teknolojiye sahip test merkezleri ve geliştirilmiş savunma altyapısı ile donatıyor. Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi ve Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünya çapında sayılı test merkezleri, Türkiye’ye kazandırılan bu altyapılar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin milli savunma sanayindeki bu atılım, ulusal güvenliği pekiştirirken, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık açısından da stratejik bir adım olarak görülüyor.