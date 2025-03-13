Saldırı 11 Mart 2025’te Tespit Edildi

TurkNet tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 11 Mart 2025 Salı günü gerçekleşen siber saldırı, şirket tarafından tespit edildi ve gerekli önlemler alındı. Saldırının ardından sistemlerin güvenliğini sağlamak için teknik ve idari tedbirlerin artırıldığı belirtildi. TurkNet, yaşanan olayın hizmetlerinde herhangi bir kesintiye yol açmadığını vurguladı.

Hacker 3 Bitcoin Fidye İstedi

İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler, TurkNet’ten 3 Bitcoin (yaklaşık 9 milyon TL) fidye talebinde bulundu ve ödeme için belirli bir süre tanıdı. Şirket, bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmazken, hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Hangi Veriler Tehlikede?

TurkNet’in açıklamasına göre saldırıya uğrayan veri tabanında şunlar bulunuyor:

Ad, soyad

Telefon numarası

Abonelik numarası

T.C. kimlik numarası

Kimlik bilgileri

TurkNet abonelik devre bilgileri

Adres

Statik IP bilgileri

Buna karşılık, şirket müşterilerinin finansal bilgileri ve TurkNet kullanıcı parolalarının bu saldırıdan etkilenmediğini ve güvende olduğunu belirtti.

Hukuki Süreç Başlatıldı

TurkNet, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında gerekli bildirimleri yapacağını ve saldırının sorumlularının tespiti için hukuki süreçleri başlattığını açıkladı. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile koordineli şekilde çalışıldığını duyurdu.

Şirket, müşterilerini olası gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini belirterek, Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamalarının güvenle kullanılabileceğini ifade etti.

Siber Saldırılar Artıyor

Son dönemde dünya genelinde artan siber saldırılar, birçok büyük teknoloji şirketini hedef alıyor. Uzmanlar, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için güçlü parolalar kullanmalarını ve şüpheli e-postalara karşı dikkatli olmalarını öneriyor.

TurkNet kullanıcıları, hesaplarını korumak adına şifrelerini güncelleyebilir ve ek güvenlik önlemleri alabilir. Şirketin ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.