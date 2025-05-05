Rapora göre, 2024 yılında Türkiye’de 383 yeni UDY projesi duyuruldu. Bu projelerle yaklaşık 14,1 milyar dolarlık yatırım harcaması yapılması ve 51 bin 402 kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülüyor. Özellikle yenilenebilir enerji sektörü 1,85 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla öne çıkarken, otomotiv ana sanayi sektörü de büyük ölçekli yatırımlarla dikkat çekiyor.

Tarım-gıda, makine-ekipman ve otomotiv yan sanayi en çok proje duyurulan alanlar arasında yer alırken; yazılım, tüketici elektroniği ve iş hizmetleri gibi sektörler Türkiye’nin dijitalleşme ve yüksek teknoloji kapasitesine yönelik uluslararası ilgiyi ortaya koyuyor.

Almanya’dan 3,3 Milyar Dolarlık Yatırım

Ülke bazlı değerlendirmelerde Almanya, 67 proje ve 3,3 milyar dolarlık yatırım tutarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke oldu. Almanya’yı Çin, Fransa ve ABD gibi güçlü yatırımcı ülkeler takip etti. Bu tablo, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından artan cazibesine ve stratejik konumuna işaret ediyor.

95 Birleşme ve Satın Alma İşlemi Gerçekleşti

Rapor, doğrudan yatırımların yanı sıra birleşme ve satın alma faaliyetlerine de ışık tutuyor. 2024 yılı boyunca 95 işlem gerçekleştirilirken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu işlemler özellikle yazılım, makine, finansal hizmetler, tarım-gıda ve sağlık sektörlerinde yoğunlaştı.

“Türkiye, Dünyanın Bağlantı Noktası Olma Rolünü Güçlendiriyor”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “2024 yılı verileri, Türkiye’nin küresel yatırımcılar gözünde dünyanın bağlantı noktası konumunu daha da pekiştirdiğini gösteriyor,” dedi.

Dağlıoğlu, ayrıca stratejiyle uyumlu şekilde gerçekleşen yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerindeki 3,6 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji ve yüksek teknoloji alanlarında merkezi rolünü güçlendiriyor. Nitelikli UDY projeleri, toplam proje sayısının yüzde 71,5’ini ve sermaye harcamalarının yüzde 70,9’unu oluşturuyor. Bu veriler, ülkemizin yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli sektörlerdeki kararlılığını net şekilde ortaya koyuyor.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından yayımlanan bu rapor, Türkiye'nin yatırım ortamına dair güçlü ve pozitif mesajlar vererek, uluslararası yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.