Kısa Vadeli Dış Borç Stoku ve Bileşenleri

Kısa vadeli dış borç stoku, orijinal vadesine bakılmaksızın 1 yıl veya daha kısa vadeli borçları kapsayan kalan vadeye göre 224,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 79,7 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Ancak, Merkez Bankası kaynaklı borçlar yüzde 9,3 oranında azalarak 31,5 milyar ABD doları oldu.

Sektörel Dağılım ve Değişimler

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli kredilerde büyük bir artış gözlendi. Bu krediler, bir önceki aya göre yüzde 18,8 oranında artarak 20,7 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatları ise yüzde 3,6 azalarak 18,0 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku ise yüzde 0,4 artarak 63,4 milyar ABD doları oldu.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredilerde ise yüzde 0,8 oranında bir azalma görülürken, nakit krediler kaynaklı yükümlülüklerde yüzde 19,0 oranında bir artış yaşandı.

Döviz Kompozisyonu

KVDB stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde, yüzde 48,1'inin ABD doları, yüzde 19,8'inin Euro, yüzde 18,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 13,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlemlendi.

Ocak ayı itibarıyla kalan vadeye göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in yükümlülüklerinde azalma yaşanırken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış görüldü. Türkiye'nin dış borç stoku, özellikle bankacılık sektörü ve diğer sektörlerden gelen borçlarla birlikte yükselmeye devam ediyor.