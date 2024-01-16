Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat 2021'de açıklanan Milli Uzay Programı'nı ve bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindi. Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Nefeslerin tutulacağı fırlatma töreni birçok kentin meydanından takip edilebilecek.



Taksim Meydanı tarihi geceye hazırlanıyor

Törenin canlı olarak izlenebileceği yerlerden biri de Taksim Meydanı olarak belirlendi. Meydandaki bu alana bir planetaryum kuruldu ve içine de dev ekranlar yerleştirildi. Fırlatmaya kısa bir süre kala planetaryumdaki hazırlıkların devam ettiği görüldü.