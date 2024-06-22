Türkiye, son yıllarda milli savunma sanayisinde önemli gelişmeler kaydederek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu alanda en son başarı, Altay tankı ile geldi. ABD'de yayın yapan The National Interest dergisi (NI), Altay tankı hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

"Türkiye, Altay ile büyük bir tank gücü olacak" başlıklı analiz yazısında, Altay tankının "sınıfının en iyilerinden" biri olarak tanımlandığı belirtiliyor. Dergi, özellikle tankın gelişmiş koruma sistemlerine dikkat çekti. Yazıda, “Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı” ifadelerine yer verildi.



Yazıda, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tank filosuna sahip olduğu ve Altay tanklarının bu filoya entegre edilmesiyle önemli bir modernizasyon adımı attığı vurgulandı. Ayrıca, Altay tankının adının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kahramanlarından General Fahrettin Altay'ın soyadını taşıdığı belirtildi. General Altay, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephelerinde ve Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı'nda üstlendiği görevlerle bilinen ulusal bir kahraman olarak tanınıyor.

YERLİ ÜRETİM ALT SİSTEMLER

Altay tankının yerli üretim olan alt sistemlere sahip olduğuna dikkat çeken NI, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 622 tank ile etkileyici bir zırhlı güce sahip olduğunu belirtti. Yazıda, Altay tankının öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralandı: “BMC firması tarafından üretilen tankın tüm güç ve itiş kabiliyetinin yanı sıra alt sistemleri de yerli üretim olan donanımlara sahip. Tank 12.7 mm'lik (50 kalibrelik) otomatik atış sistemine sahip ve ana topu için de 40 top mermisi taşıyabiliyor. İleri koruma sistemi içerisinde ise mürettebatı yalnızca konvansiyonel mermilerden değil aynı zamanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılardan da koruyabilen bir sisteme sahip. Lazer koruma ve savaş alanı hedef belirleme sistemleri de bulunan tankın belki de en çarpıcı özelliği Aselsan tarafından üretilen 'Örümcek' 360 derece durumsal farkındalık platformuna sahip olması.”



ETKİN OPERASYON KABİLİYETİ

NI, Altay tankının teknik özelliklerine de değindi: “Türkiye'nin yeni ana savaş tankı komutan, sürücü, topçu ve yükleyici olmak üzere dört kişilik mürettebata sahip. 71 tonluk ağırlığı ile Ağır Savaş Tankı sınıfında yer alan Altay buna karşın 70 km hız ile 500 km'lik bir alanda etkin operasyon kabiliyeti sergileyebiliyor.”

Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki gelişmeleri ve Altay tankının başarısı, ülkenin bu alandaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerli üretim ve ileri teknoloji ile donatılan Altay tankı, Türkiye'yi savunma sanayisinde global bir oyuncu haline getiriyor.