Bölgede yapılan serbest piyasa araştırmalarına göre, tüm illerin ortalama kilogram fiyatı 344 TL olurken, Giresun fındığı 352 TL ile listenin başında yer aldı. Giresun’da fındığın fiyatları ise 347 TL’den başlayıp 352,50 TL’ye kadar çıkıyor. Uzmanlar, bu farkın Giresun fındığının yüksek kalite ve aroma değerlerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “Giresun kalite fındık, yüksek aroma ve yağ oranıyla dünyada rakipsizdir. Serbest piyasadaki fiyatlar da bunun açık kanıtıdır. Dünyada iki farklı fındık fiyatı açıklanır; biri levant kalite, diğeri ise Giresun kalite fındıktır. Serbest piyasada Giresun kalite fındık, diğer çeşitlere göre daha yüksek fiyattan işlem görür” dedi.

İllere göre serbest piyasa fındık fiyatları ise şöyle: Giresun 352 TL, Ordu 347,33 TL, Samsun 345,67 TL, Trabzon 345 TL, Zonguldak 344,33 TL, Sakarya 344,33 TL ve Kocaeli 341,33 TL.

Bölgede üreticiler, Giresun fındığının farkını korumasının hem iç hem de dış piyasalarda avantaj sağladığını ifade ediyor.