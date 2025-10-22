Otomotiv Pazarında Yükseliş Sürüyor

ODMD verilerine göre 2025’in ilk 9 ayında binek araç satışları yüzde 9,98, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,92 oranında artış gösterdi. Böylece Türkiye otomotiv pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü bir ivmeyle büyümesini sürdürdü.

2025’in En Çok Satan Otomobilleri

21 Ekim 2025 itibariyle güncellenen listeye göre Türkiye’nin en çok satan otomobilleri ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şöyle sıralandı:

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic – 1.536.000 TL
Tesla Model Y – 2.420.625 TL
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 BG – 1.699.000 TL
TOGG T10X – 1.862.000 TL
BYD SEAL U 160 kW – 2.486.750 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR – 999.900 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT – 1.995.000 TL
Dacia Sandero Expression Stepway TCe 90 Auto – 1.420.000 TL
Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.256.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.750.000 TL

Renault Clio Yine Zirvede

ODMD verilerine göre, Renault Clio 2025’in ilk 9 ayında da Türkiye otomotiv pazarında zirvedeki yerini korudu. Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım avantajıyla Clio, yılın en çok tercih edilen modeli oldu.

Elektrikli araç pazarında ise Tesla Model Y dikkat çekici satış grafiğiyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X ise ilk beş arasında güçlü bir konum elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Elektrikli Otomobillere İlgi Artıyor

2025 verileri, Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarının hızla yükseldiğini de gösteriyor. Tesla ve TOGG’un yanı sıra BYD SEAL U modeli de ilk beş arasında yer alarak elektrikli segmentin büyümesini destekledi.

2025’in ilk 9 ayında açıklanan satış rakamları, Türk otomotiv sektöründe hem içten yanmalı hem de elektrikli modellerin dengeli bir rekabet içinde olduğunu ortaya koydu. Yılın son çeyreğinde ise özellikle yerli üretim ve hibrit araçların satış payının daha da artması bekleniyor.