Türkiye'de 2023 yılının en zengin kişileri ve aileleri belirlendi. Açıklanan listede ilk sırayı Koç ailesi alırken, ikinci sırada Esas Holding ile Şevket Sabancı, üçüncü sırada Sabancı Holding ile Erol Sabancı yer aldı.

Ekonomist Dergisi, "En Zengin 100 Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre Türkiye'nin en büyük servetine sahip isim ve aileler belli oldu.

İLK SIRADA KOÇ AİLESİ VAR

Listenin ilk sıralarına Koç Ailesi ve Sabancı ailesine ait şirketler ve isimler damga vurdu. İlk sıraya 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi alırken, Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci, Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte listedeki ilk 10 aile ve servetleri:

Koç ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar

Şevket Sabancı'nın ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar

Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar

Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar

Tara ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar

Ezcacıbaşı ailesi (Ezcacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar

Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar

Özokur ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar

Erdemoğlu ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar