Listede İstanbul'dan 32, Ankara'dan 13, İzmir'den 3, Antalya ve Mersin'den birer şirket yer aldı.
İşte alfabetik sıralamayla en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
Amani Ai - Yazılım
Ankaref - Yazılım
Anova - Donanım
ARD Bilişim - Yazılım
Bilet.com - Yazılım
Biletall.com - Yazılım
Brandefense - Yazılım
BTS Labs - Yazılım
C-PROT - Yazılım
Cloudoffix - Yazılım
Deka Technology - Yazılım
Dene Teknoloji - İletişim
Desird Tasarım ARGE A.Ş. - Donanım
DOF Robotics - Donanım
Doktar - Yazılım
Easy Cep - Donanım
Endeksa - Yazılım
Evreka - Yazılım
Experilabs - Yazılım
Fazla - Çevre Teknolojisi
Figensoft - Yazılım
FileOrbis - Yazılım
HangiKredi - Fintech
ISSD A.Ş. - Yazılım
ikas - Yazılım
İnfrasis - Yazılım
Litum - Donanım
Medianova - Yazılım
MentalUP - Yazılım
Mia Teknoloji - Yazılım
Missafir - Yazılım
Navlungo - Yazılım
NETSYS - İletişim
NSC Bilişim - Yazılım
Obilet.com - Yazılım
Ödeal - Fintech
Otelz - Yazılım
Param - Fintech
Paratika - Fintech
Pointo - Yazılım
Robusta Cognitive Automation - Yazılım
Sanction Scanner - Fintech
ShipEntegra - Yazılım
Sipay - Fintech
SmartPulse - Yazılım
Solvia- Yazılım
Testinium - Yazılım
United Payment - Fintech
Virgosol - Yazılım
Zero Density - Medya ve Eğlence