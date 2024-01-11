Listede İstanbul'dan 32, Ankara'dan 13, İzmir'den 3, Antalya ve Mersin'den birer şirket yer aldı.

İşte alfabetik sıralamayla en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri 

Amani Ai - Yazılım

Ankaref - Yazılım

Anova - Donanım

ARD Bilişim - Yazılım

Bilet.com - Yazılım

Biletall.com - Yazılım

Brandefense - Yazılım

BTS Labs - Yazılım

C-PROT - Yazılım

Cloudoffix - Yazılım

Deka Technology - Yazılım

Dene Teknoloji - İletişim

Desird Tasarım ARGE A.Ş. - Donanım

DOF Robotics - Donanım

Doktar - Yazılım

Easy Cep - Donanım

Endeksa - Yazılım

Evreka - Yazılım

Experilabs - Yazılım

Fazla - Çevre Teknolojisi

Figensoft - Yazılım

FileOrbis - Yazılım

HangiKredi - Fintech 

ISSD A.Ş. - Yazılım

ikas - Yazılım

İnfrasis - Yazılım

Litum - Donanım

Medianova - Yazılım

MentalUP - Yazılım

Mia Teknoloji - Yazılım

Missafir - Yazılım

Navlungo - Yazılım

NETSYS - İletişim

NSC Bilişim - Yazılım

Obilet.com - Yazılım

Ödeal - Fintech

Otelz - Yazılım

Param - Fintech

Paratika -  Fintech

Savunma sanayide 2023 yılında 10,24 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı Savunma sanayide 2023 yılında 10,24 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı

Pointo - Yazılım

Robusta Cognitive Automation - Yazılım

Sanction Scanner - Fintech 

ShipEntegra - Yazılım

Sipay - Fintech

SmartPulse - Yazılım

Solvia- Yazılım

Testinium - Yazılım

United Payment - Fintech

Virgosol - Yazılım

Zero Density - Medya ve Eğlence