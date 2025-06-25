Torunlar GYO’dan Hem Varlık Hem Nakitte Güçlü Performans

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, toplam 115,4 milyar liralık varlığıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Şirket, aynı zamanda 9,7 milyar liralık nakit varlığıyla “likiditesi en yüksek GYO” unvanını aldı. %1,73’lük borç/varlık oranıyla finansal riskleri minimize eden Torunlar, özellikle alışveriş merkezleri yatırımlarındaki güçlü portföyüyle öne çıkıyor.

NEF, Düşük Borç Oranı ve Arsa Stoğuyla Öne Çıktı

Araştırmada dikkat çeken bir diğer marka NEF oldu. %1,62’lik borç oranıyla ikinci sırada yer alan NEF, Marmara ve Ege bölgelerindeki geniş arsa stoğuyla büyüme potansiyelini sürdürüyor. Ayrıca NEF, 65,4 milyar liralık toplam varlığı ve 2,035 milyar liralık nakdiyle güçlü konumunu koruyor.

Avrupakent GYO, Likidite Gücüyle Dikkat Çekti

Yüksek nakit rezerviyle araştırmada öne çıkan bir diğer marka Avrupakent GYO oldu. Şirketin güçlü likidite pozisyonu, zorlu piyasa koşullarında dahi sürdürülebilir yatırım yapabilme kapasitesini ortaya koyuyor. Avrupakent GYO'nun gelecekteki büyük projelere hazırlıklı olduğu vurgulanıyor.

Sinpaş GYO, İstikrarlı Yapısıyla Listede Yerini Aldı

Uzun yıllardır sektörde güvenli ve sürdürülebilir projeleriyle tanınan Sinpaş GYO, listede ilk 10’a girerek istikrarlı büyümesini belgeledi. Finansal dayanıklılığı ve güçlü marka algısıyla öne çıkan şirket, farklı segmentlere hitap eden portföyüyle yatırımcı güvenini sürdürüyor.

Finansal Disiplin ve Güçlü Bilançolar Öne Çıktı

Araştırmayı hazırlayan Asalı Bağımsız Denetim AŞ’ye göre, düşük borçluluk oranı ve yüksek likidite, sektörde yeni rekabet avantajları yaratıyor. Özellikle bilanço kalitesi ve sağlam finansal yapılar, firmaların büyük ölçekli projelere daha güvenli şekilde girmelerini sağlıyor.