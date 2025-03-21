İhracat Endeksleri Ocak ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Ancak, gıda, içecek ve tütün sektöründe yüzde 5,5’lik bir artış yaşandı. Diğer yandan, imalat sanayisinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 1,0’lık bir azalma gözlendi. İhracat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında arttı. Ancak, gıda, içecek ve tütün ihracatında yüzde 9,4'lük bir düşüş yaşandı.

İthalat Endeksleri İthalat birim değer endeksi Ocak ayında yüzde 1,1 azalarak, gıda, içecek ve tütün alanlarında yüzde 6,8’lik bir artışa karşın, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4’lük bir azalma gösterdi. İthalat miktar endeksi ise yüzde 10,8 oranında bir artış sağladı. Gıda, içecek ve tütün ithalatında ise yüzde 21,0’lik bir artış dikkat çekti.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Veriler Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler de önemli göstergeler sundu. 2025 yılı Ocak ayında, ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında artarak 140,4 seviyesine çıktı. İthalat miktar endeksi de yüzde 10,8 oranında artarak 120,9'a yükseldi.

Dış Ticaret Haddi Artışı İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Ocak ayında 86,9 iken, 2025 yılı Ocak ayında 1 puanlık artışla 87,9 seviyesine yükseldi.

Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaretindeki olumlu gelişmeleri ve ticaretin dinamizmini gözler önüne seriyor.