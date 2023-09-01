Reeder Teknoloji yerli üretimdeki iddiasını “öğrencilere bir kereliğine mahsus vergisiz telefon”a yönelik çalışmalarla birlikte bir adım öne taşıdı.

Reeder Teknoloji olarak 2010 yılında ilk adımlarını “Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya” hayali ile attıklarını belirten Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, şu değerlendirmede bulundu: “Hala tüm adımlarımızı bu hayal doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlar ile akıllı telefon pazarında adet bazında pazar payıyla son iki senede öne çıkan en güçlü yerli oyuncu konumundayız. Reeder Teknoloji, pazardaki tüm markalar arasında, BTK verilerine göre yüzde 6,5’lik pazar payı ile sektördeki en büyük beşinci oyuncu. Pazar payımızı hızla artırmaya da kararlıyız.Öte yandan, gerek kuruluş misyonumuz gerekse büyüme hızımız da bu devlet projesi ile örtüşüyor. Bu nedenle şirketimizde çok büyük heyecan yaratmış durumda. Aslında üretimden son satışa kadar her adımını in-house yapan Türkiye'deki tek firma olarak belki de bu projeyi en kolay uygulayabilecek firma biziz.”

Mart 2023 itibariyle sayısı 760’ı aşan çalışanı ve yıl sonuna kadar sayısı 200’e ulaşacak olan Reedükkan’ları ile geniş bir servis ağına sahip olan Reeder Teknoloji’nin kullanım kolaylığı ile ilgi gören modelleri arasında S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro ve S19 Max yer alıyor. Marka bu modelleri ile gençlere teknolojik hızı yakalama, zarif görünüm özelliği, fotoğraf kalitesi ve geniş ekran rahatlığı vadediyor.

S19 Max Pro S, geniş bir ekrana, 64 MP kameraya, 128 GB dahili hafızaya ve 4000 mAh bataryaya sahip.

S23 Pro Max’ın 6 farklı renk seçeneği bulunuyor. 256 GB dahili hafızaya, 5000 mAh bataryaya sahip S23 Pro Max, kolay kullanım imkânı sunan arayüzü, güçlü güvenlik özellikleri ve yeni nesil uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

S19 Max Pro, 48 MP kamerası, 5000 mAH batarya kapasitesi ve 256 GB dahili hafızası ile ön plana çıkıyor.

S 19 Max, gelişmiş özellikleri sayesinde uzun yıllar kullanılabiliyor. 4 GB RAM ile donma önlenirken büyük ekran deneyimi sunuyor. S19 Max’in 3950 mAH bataryası, 128 GB dahili hafızası ve 13 MP kamerası bulunuyor.