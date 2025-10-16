Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 400 MHz frekans için düzenlenen ihalenin asgari değerinin 2 milyar 125 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhalede 11 farklı frekans paketi operatörlere tahsis edildi.

Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini abonelere sunmaya başlayacağını belirtti. İhale süreci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Teklif Süreci

İhaleye Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ katıldı. İşletmeciler teklif dosyalarını İhale Komisyonu’na teslim etti. İhale, 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden gerçekleştirildi.

İlk olarak kapalı teklifler açıldı ve ardından açık teklif aşamasına geçildi. Açık teklifte operatörlerden sözlü teklifler alınarak nihai bedeller belirlendi. Ödemeler, ihale şartnamesine göre kazanan operatörler tarafından üç eşit taksitte yapılacak. Gecikme veya eksik ödeme durumunda ise faiz uygulanacak ve 30 gün içinde ödeme yapılmazsa yetkilendirme fesih sürecine tabi tutulacak.

Ayrıca mevcut yetkilendirmelerin 30 Nisan 2029’a kadar 5G kapsamına dahil edilebilmesi için operatörlerin yıllık brüt satışlarının yüzde 5’ini ödemesi gerekiyor. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Kazanan Operatörler

700 MHz Frekansı
A1 paketi: 429 milyon dolar – Turkcell
A2 paketi: 426 milyon dolar – Vodafone
A3 paketi: 425 milyon dolar – Türk Telekom

3,5 GHz Frekansı B1 paketi: 214 milyon dolar – Turkcell B2 paketi: 209 milyon dolar – Türk Telekom B3 paketi: 201 milyon dolar – Vodafone



Türkiye, 5G altyapısıyla mobil internet hızlarını ciddi ölçüde artırmayı ve özellikle uzaktan sağlık, akıllı şehirler ve endüstriyel IoT uygulamalarında yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK), devletin 5G hizmeti sunmak isteyen operatörlere belli frekansları tahsis ettiği 5G Yetkilendirme İhalesi başladı.

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (5G İhalesi) başladı. Bu kapsamda Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından yetkilendirme ihalesine ait teklif dosyaları ihale komisyonuna teslim edildi. İhale kapsamında, 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında yer alan toplam 400 MHz'lik frekans, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler, 11 farklı frekans paketinden kendi stratejilerine en uygun olanları alabilmek için ayrı ayrı teklif verecek.

BTK'da gerçekleştirilen ihale öncesinde konuşan Karagözoğlu, Türkiye'nin 5G çağına adım atmasının sadece teknolojik bir geçiş değil, aynı zamanda Türkiye için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Karagözoğlu, "Elektronik haberleşme sektörü, makinalar arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerinin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde makinalar arası haberleşme ve nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak. Enerji verimliliği, çevre kirliliğinin önlenmesi, su ve arazi kullanımının optimize edilmesi gibi alanlarda; tarım, ulaşım, sağlık, şehircilik, medya ve eğlence gibi sektörlerde büyük bir dijital dönüşüm yaşanacak, yenilikçi çözümlerin önü açılacak" diye konuştu.



"HTK üyesi 14 firmamız ve 3 mobil işletmecimiz çalıştı"

Elektronik haberleşme sektöründe yerlilik ve millilik konusuna değinen Karagözoğlu, "2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de Ar-Ge merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdik. O dönemde yerli ürün az olduğu için en az 500 mühendisin çalıştığı Ar-Ge veya teknik destek merkezine sahip tedarikçilerle çalışma zorunluluğu vardı. 2015'teki 4.5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuk. (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) HTK üyesi 14 firmamız ve 3 mobil işletmecimiz, ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' üzerinde çalıştı. Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik" şeklinde konuştu.

Karagözoğlu, Bakanlık olarak BTK'nın ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen proje kapsamında; 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdiklerini ifade etti.



"Şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unu Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz"

HTK üyesi firmaların ihracat kapasitesini artırmak için Ticaret Bakanlığı'nın (HİSER) programının devreye alındığını vurgulayan Karagözoğlu, "Eğitim, danışmanlık, yurtdışı bağlantılar ve alım gibi faaliyetlerin yüzde 70'i Bakanlık tarafından karşılanmaya başlandı. Yapılan çalışmalarla 4.5G şebekelerinde yerlilik oranı hedeflenen yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 52'ye ulaştı. Yeni ihaleyle bu oranı yüzde 60'a yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uygun ürün bulunması halinde şebekelerde kullanılan donanımın yüzde 30'unun tamamen milli, yani fikri ve mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ürünlerden oluşmasını şart koşuyoruz" ifadelerini kullandı.



5G hizmeti 1 Nisan 2026'da geliyor

Karagözoğlu, bugün itibarıyla 3 işletmecimize tahsis edilen toplam frekans bandının 549,2 MHz seviyesinde bulunduğunu ve tamamlanan ihale ile işletmecilerimize tahsis edilen frekans bandının 400 MHz daha artmış olacağını açıkladı. Bu kapsamda da kapasitede yüzde 72,8 oranında bir artış anlamına geleceğini belirtti. Karagözoğlu, işletmecilerin, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacağını hatırlattı.



Teklifler

İhalede 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell verdi. A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom teklif verdi. 3,5 GHz frekansında ise B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.